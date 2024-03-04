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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, projelerini tanıttı

        Kocasinan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni projelerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 21:58 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:05
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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, projelerini tanıttı
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        Kocasinan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni projelerini tanıttı.

        Bir otelde düzenlenen toplantıda hazırladıkları projeleri kamuoyu ile paylaşan Çolakbayrakdar, Kocasinan için çalıştıklarını vurguladı.

        Çolakbayrakdar, sorumluluk noktasında çözüm odaklı yaklaştıklarını belirterek, "İlk göreve başladığımızda 'Yeni Kayseri, Kocasinan'da kurulacak ve Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak' diye bir vizyon ortaya koymuştuk. Bu iddialı ve çok büyük bir sözdü. Bu sözü inanarak söyledik. İnancımız bu bereketli toprakların neler yapacağı ile ilgiliydi. Kocasinan'ın her bir köşesinin birbirinden farklı ortaya koyabileceğimiz ve yapabileceğimiz değerleriydi. Bu değerleri gün yüzüne çıkartabilmek için bir ilke doğrultusunda bunları yapmamız lazımdı. 3 başlıkta kendimize çalışma prensibi seçtik. Birincisi çözüm odaklı olacağız. İkinci başlığımız proje odaklıydı." diye konuştu.

        Sağlam bir miras bırakabilmek için proje odaklı olmanın en doğrusu olduğunu dile getiren Çolakbayrakdar, çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

        Çolakbayrakdar, belediyecilik adına yapılan işlerin özünde insan ve insana hizmet olduğunu vurgulayarak, "Üçüncü başlığımız insan odaklıydı. Attığımız her adımda, yürüdüğümüz her yolda insan odaklı olacaktık. Yaptığımız her şey insan için. Bu yaklaşımla insana hizmet etmenin ne kadar şerefli bir iş olduğunun da bilincinde belediyecilik yapmak için 3 ana prensibi ilke edindik." dedi.

        5 yılda 1,5 milyon metrekare park yapmayı hedeflediklerini aktaran Çolakbayrakdar, 200 noktada park yapacaklarını söyledi.

        Çolakbayrakdar, 5 milyon metrekare yeşil alan planladıklarını belirterek, "Park yapmakla yetinmeyeceğiz. Şehrin içerisinde ve merkezinde ağaçlandırılacak alanlarda 3,5 milyon metrekarede orman alanını hedefliyoruz. Toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan. Aynı zamanda sokak hayvanları için bir parkı hayata geçireceğiz. Bu park 22 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacak." ifadelerini kullandı.

        Doğal ürünlerin satıldığı ve çiftçilerden direkt vatandaşa ulaşacak organik pazarı da hayata geçireceklerini aktaran Çolakbayrakdar, engelli ailelerin çocuklarını bırakabileceği bir mola evi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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