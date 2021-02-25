Kayseri'de 225 haneli mahalleye koronavirüs karantinası

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, 19 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Şıhlı mahallesi, 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Develi'de 225 haneli Şıhlı Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede test yapılan 19 kişinin koronavirüs hastalığına yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle 10 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları kapattı. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma başlatırken, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2021-02-25 17:19:51



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