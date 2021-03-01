Develi Belediyesi’nden kiracısı olan esnafa 1 milyon lira destek

Develi Belediyesi Mart Ayı olağan meclis toplantısında Covid19 salgınından etkilenen kiracısı olan esnafa kira desteği ve süre uzatımında bulundu.

Covid19 salgını sürecinden en olumsuz etkilenen iş kolunun esnaflar olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinde kiracı olarak bulunan ve Covid 19 salgınından direk etkilenen 19, dolaylı olarak etkilenen 48 kiracı esnafımıza yaklaşık 750 bin lira kira indirimi ve süre uzatımında bulunduk” dedi.

Cabbar, “Ayrıca 750 esnafımıza da üç posta halinde gıda desteğinde bulunarak pandemi sürecinde esnafımıza yaklaşık 1 milyon lira destek sağlamış olduk. Esnafımızın sıkıntılarına çözüm bulmak adına böylesi güzel bir karara imza attıkları için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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