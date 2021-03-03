Yeşilhisar Belediyesi’nde imzalar atıldı

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Yeşilhisar Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Yeşilhisar Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Hakİş Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, sendika temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı.

İmza töreninde konuşma yapan Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin iki yılı kapsadığını belirterek şu şekilde devam etti:

“İmzaladığımız bu toplu iş sözleşmemiz ile üyelerimizin almış oldukları mevcut ücret ve sosyal hakların üzerine ilk yıl için yüzde 16, ikinci yıl için ise yine ücret ve sosyal haklara TÜFE artı 1 puan oranında zam yapılmıştır. Yapılan toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta belediye başkanımız Sayın Halit Tasyapan’a ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin Yeşilhisar Belediyesi’nde çalışan üyelerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da belediye çalışanlarının aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte ağız tadıyla harcamalarını dileyerek, imzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

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