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Başkan Gülsoy : “Şubat ayında 252 milyon 643 bin dolar ihracat yaptık” “Şubat’ta ihracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17.50 oranında arttı”

İHA

Başkan Gülsoy : “Şubat ayında 252 milyon 643 bin dolar ihracat yaptık” “Şubat’ta ihracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17.50 oranında arttı”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Şubat Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.
Kayseri’de Şubat ayında ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17.50 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “Ülke genelindeki artış oranını değerlendirdiğimizde, ilimizin ihracat artış oranının çok daha yüksek seviyelerde olması gurur vericidir” dedi.
Başkan Gülsoy, “TİM verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Şubat Ayı 180 milyon 889 bin dolar iken 2021 yılı Şubat ayında 212 milyon 583 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 17.50 oranında gerçekleşmiştir. Kayseri Serbest Bölgemiz Şubat Ayında 40 milyon 59 bin dolar ihracat yapmıştır. Kayseri’nin ihracatı toplam olarak 252 milyon 643 bin dolara çıkmış ve 2021 yılı Şubat döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, ABD ve İtalya gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır” İfadelerini kullandı.
Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Demir ve Demir Dışı Metaller, Elektrik Elektronik, Hazır giyim ve Konfeksiyon, İklimlendirme Sanayii, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Makine Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörlerindeki artışlara dikkat çekmiş; Kimyevi Maddeler ve Mamulleri , Otomotiv Endüstrisi, Halı sektörlerinde ise kısmi azalış meydana gelmiştir “ dedi.
Başkan Gülsoy, 2021 yılındaki olumlu gidişattan mutlu olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm dünyayı sarsan, ekonomi ve iş dünyamızı da derinden etkileyen Covid19’un etkilerinin sürdüğü bu dönemde ihracat rakamlarımız Kayseri’mizin öncü iller arasında yer aldığını bir kez daha ortaya çıkartmıştır. 2021 yılı Şubat Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz 16 milyar 12 milyon dolar ihracat yaparak geçtiğimiz yıl Şubat ayına kıyasla yüzde 9,6 artış sağlamıştır. Bu tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamıdır. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç vermektedir. Küresel sağlık krizin de önemli ülkelerin dahi ekside kapattığı büyümeyi, 1.8 artı büyümeyle kapatan nadir ülkelerden biri olarak ülkemiz pozitif bir ayrışma elde etmiştir. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik potansiyeli ve normalleşme yolundaki avantajlarına önemli katkı sağlamaktadır. 2021 yılında da enflasyonla mücadele etmek durumundayız. Sıkılaştırıcı politikalar ve dünyadaki konjonktürel gelişmelerin andacında gaz, fren dengesiyle büyümenin ateşini söndürmemek, öbür taraftan da enflasyonun körüklenmesini, harlanmasını engellemek gerekmektedir. Tüm bu gayret ve çalışmaların desteği ve ihracatçılarımızın her zamanki azmi ile pandemi sürecindeki gelişmelere de bağlı olarak, şehrimizde 2021 yılı için 3 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımıza inanıyorum. Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla birlikte de 2021 yılında yatırımların ve üretimin paralel bir şekilde artmasını öngörüyoruz. Giderek artan ihracat rakamlarımız bizleri bu konuda umutlandırmaktadır. Bu nedenle süreçte emeği olan tüm ihracatçılarımızı canı gönülden kutlarım. İnanıyorum ki ülkemiz; güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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