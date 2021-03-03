"Uyuşturucu kullanıyorum" dedi, cezayı yedi Uyuşturucu tacirine 15 yıl 8 ay hapis ve 31 bin TL para cezası verildi

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan şahsa, 15 yıl 8 ay hapis ve 31 bin TL para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.Ş., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulunurken, sanık avukatı da duruşmaya katıldı. Mahkeme heyetine savunmasını yapan sanık A.Ş., “ Ben uyuşturucu kullanıyorum ancak uyuşturucu satmıyorum. Ben uyuşturucuyu 12 sene önce Belçika’da içmeye başladım. Ben 'arkadaşım krizdeyim' dediği için uyuşturucu verdim. Herhangi bir para almadım. Zaten benim paraya ihtiyacımda yok. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanık A.Ş.’ye ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 15 yıl 8 ay hapis cezası ve 31 bin TL para cezası verilmesine hükmetti.

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