Kayserispor 4 maç sonra kazandı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)Hes Kablo Kayserispor, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig´de mücadele eden Kayserispor, dün akşam karşılaştığı Çaykur Rizespor´u 2-1 yenerek, 4 maç sonra galip geldi. Son olarak deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa´yı 1-0 yenen sarı kırmızılı takım, ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile 1-1, MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor´a ise 2-0 yenildi. Oynadığı 4 karşılaşma sonrası 3 puan kazanan Kayserispor, ligde 28 puanla 15´inci sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-03-04 14:48:18



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