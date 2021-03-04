Kayserispor 4 maç sonra kazandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)Hes Kablo Kayserispor, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Spor Toto Süper Lig´de mücadele eden Kayserispor, dün akşam karşılaştığı Çaykur Rizespor´u 2-1 yenerek, 4 maç sonra galip geldi. Son olarak deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa´yı 1-0 yenen sarı kırmızılı takım, ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile 1-1, MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor´a ise 2-0 yenildi. Oynadığı 4 karşılaşma sonrası 3 puan kazanan Kayserispor, ligde 28 puanla 15´inci sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-03-04 14:48:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.