Kayserili güreşçiler Türkiye Şampiyonası’na hazır

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Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Türkiye Şampiyonası öncesinde Kovid19 testi yaptırdı.

Antalya’da Nisan ayının ilk haftasıyla birlikte start alacak olan U15 ve Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası için Covid19 testi yaptıran Kayserili güreşçiler hazırlıklarının son aşamasına geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sporcularımız pandemi sürecine rağmen antrenmanlarına hız kesmeden devam ettiler. Birçok başarıya imza atan sporcularımız, azim ve gayretleriyle hazırlandıkları şampiyonada başarılarıyla göz dolduracaklarına inandığını belirterek, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar dilerim” dedi.

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