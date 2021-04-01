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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde afet eğitim seferberliği başlatıldı

İHA

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde afet eğitim seferberliği başlatıldı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun 2021 yılını "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan etmesiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı.
Çok Amaçlı Spor Salonunda İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın katılımıyla başlatılan Afet Farkındalık Eğitimi haftalık periyotlarda devam edecek. Seferberlik kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline AFAD Eğitimcisi personellerimiz Seda Emekli ve Saim Zafer İbiş tarafından Afet Farkındalık Eğitimi veriliyor.
Eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Kabakcı “Ülkemizde depremler başta olmak üzere birçok afet yaşanması üzerine 2021 yılının farkındalık yılı ilan edilmesi önemli. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Ülkemizin coğrafi konumu itibariyle depremler alanında kritik bir noktada bulunuyoruz. Son 20 yılda kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız bu konu üzerinde önemli çalışmalar imza attı. Bizlerde İl Müdürlüğü olarak çeşitli eğitimlerle çalışmalarla eşlik ediyoruz” dedi.

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