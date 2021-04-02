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Kayseri'de 'El Nusra' davası sanıklarının yargılanmalarına başlandı

DHA

Kayseri'de 'El Nusra' davası sanıklarının yargılanmalarına başlandı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, El Nusra terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Suriye uyruklu 7 sanığın 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kocasinan ilçesinde geçen yıl 28 Aralık´ta düzenlediği operasyonla, Suriye uyruklu M.A., O.A., M.M., A.A., A.T., M.C.M. ve A.A. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el koyuldu. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Haklarında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken dava sanık ve avukat sayısının fazla olması nedeniyle adliye içinde yer alan konferans salonunda görüldü. Duruşma öncesi emniyet güçleri ek güvenlik tedbiri aldı. Davada savunmaları alınan El Nusra şüphelileri, örgüt ile hiç bir alakaları olmadıklarını, belirterek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı mayıs ayına erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-04-02 19:40:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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