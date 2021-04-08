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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı su tavuğunun tedavisine başlandı

İHA

Yaralı su tavuğunun tedavisine başlandı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan su tavuğu gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimize teslim edildi.
Uçma güçlüğü çeken ve bakıma ihtiyaç duyan yaralı su tavuk ekiplerce teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli bakım ve tedavi işlemleri teslim edildi. Yaralı su tavuğun gerekli tedavisinin ardından ekiplerce tekrar teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi. 33 santim boy uzunluğu ile bilinen tavuklara göre daha küçük olan su tavukları koyu renkli tüyleri ve ayırt edici yüzüşleriyle bilinen bir kuş türüdür. Bölgelerinde koruyuculukları ile öne çıkan su tavuklarının yumurtlama dönemi MayısTemmuz arasında olup yavrularla annebaba ortaklaşa ilgilenirler. Bataklık bitkilerinin tohumları, küçük böcekler, kuş yumurtaları, su bitkileri gibi geniş bir besin yelpazesine sahip olan su tavukları, yuvalarını sazların içerisine ya da su üzerine yaparlar. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca 2021 yılı için avlanılması 950 TL para cezasıdır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 7/24 gelen yaralı yaban hayvan ihbarları değerlendirilmekte olup, kentin yaban hayatının korunması çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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