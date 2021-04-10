Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri yolu Mucur ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 50 DK 141 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, tipi ve buzlanmanın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 14 kişi ambulanslar ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

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