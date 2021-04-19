Ulaşım A.Ş. tramvay hatlarının hizmet kalitesi tescillendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin tramvay hatlarının hizmet kalitesi tescillenerek “Avrupa Birliği EN 13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Yönetimi Standardı“ ile belgelendirilmeye hak kazandı. Geliştirilen performans sistemi ile ortaya koyulan ölçüm sonuçları Kayseri Ulaşım A.Ş. hizmet kalitesinin, standardın gerekliliklerini karşıladığını gösterdi.

Toplu taşıma sisteminin performansını geliştirerek vatandaşların almış oldukları hizmetten duydukları memnuniyeti artırmayı hedefleyen ve 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 50001 Enerji Yönetim Sistemi, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan Kayseri Ulaşım A.Ş. yönetim sistemi belgelerine, son olarak “Avrupa Birliği EN 13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Yönetimi Standardı“ belgesini de ekledi.

ULAŞIM A.Ş. TRAMVAY HATLARINDA STANDARTLARA UYUM ÇALIŞMALARINA 2017 YILINDA BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tramvay hatlarında standartlara uyum çalışmalarına 2017 yılında başladı. Yapılan çalışmalarla istasyonlarda yer alan yönlendirme ve bilgilendirme araçları düzenlenerek, infopano (bilgi panosu) içerikleri güncellendi. İstasyonlara dinamik yolcu bilgilendirme ekranları yerleştirildi ve bilet makinelerinin sayısı arttırılarak, araç içi piktogramlar oluşturuldu.

Turnikeler, bilet makineleri, araç içi bilgi sistemleri gibi vatandaş tarafından kullanılan ya da vatandaşa bilgi sunan ekipmanların performansı özel olarak denetlendi ve hizmet performansları geliştirildi. Ayrıca, güvenlik görevlisi, engelsiz erişim personeli, çağrı merkezi personeli, makinist, güvenlik gibi vatandaşla etkileşim halinde olan çalışanların vatandaşa hizmet sunma esnasındaki tavır ve davranışları üzerinde çalışılarak, eğitimler düzenlendi. Yolculuk konforunu temel alarak tramvay kullanımı ve müşteri deneyimi standart hale getirildi. Kurumsal web sitesi yolculuk ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Temizlik işlemlerinden vatandaş bildirimlerinin cevaplanmasına kadar daha birçok alanda da geliştirmeler yapıldı. Geliştirilen performans sistemi ile ortaya koyulan ölçüm sonuçları Kayseri Ulaşım A.Ş. hizmet kalitesinin, standardın gerekliliklerini karşıladığını gösterdi. Performansın ve yapılan geliştirmelerin değerlendirilmesi bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından yapıldı ve yapılan denetimlerle Kayseri Ulaşım A.Ş. tramvay hatlarının Avrupa Birliği EN 13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Yönetimi Standardına uygun olarak hizmet sunduğu tescillendi.

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