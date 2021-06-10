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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3 mahalleyi kurtardı

İHA

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3 mahalleyi kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bünyan İlçesi’nde 2 mahallede yapımı tamamlanan, 2 adet İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne atık suların aktarılması amacıyla toplam 6 bin 350 metre kanalizasyon kolektör hattı imalatı gerçekleştirildi.
KASKİ Genel Müdürlüğü, havaların ısınmasını da fırsat sayarak ilçelere olan yatırımlarına hız verdi. Tüm ilçelere eşit ve kesintisiz hizmet anlayışıyla altyapı yatırımlarını sürdüren KASKİ, çevreyi ve doğayı koruyan projelerle de yatırım ağını genişletiyor.
Kentin en batısından en doğusuna kadar çalışmalarına aralıksız devam eden KASKİ, Bünyan İlçesi’nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla vatandaşların takdirini topluyor. Bu kapsamda 2020 yılında ihalesi yapılan “Bünyan İlçesi Karakaya, HazerşahYeni Süksün Mahalleri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerine Kanalizasyon Kolektör Hattı İmalatı” işi kapsamında çevre mahallelerin atık sularını tesise ulaştıracak olan projede sona gelindi.
Proje dahilinde birisi Karakaya Mahallesi, diğeri ise Yeni SüksünHazerşah Mahallelerine olmak üzere 2 adet İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine atık suların aktarılması amacıyla Karakaya Mahallesi’nde 4 bin 50 metre, Yeni SüksünHazerşah Mahallelerinde ise 2 bin 300 metre olmak üzere toplam 6 bin 350 metre kanalizasyon kolektör hattı imalatı gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 3 bin 850 metre 200’lük, bin 850 metre 300’lük, 650 metre 400’lük koruge borularla toplam 6 bin 350 metre imalat gerçekleştirilmiş oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde ve ilçelerde sorunsuz bir altyapı oluşturabilme gayretiyle çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.
Sağlıklı kentlerin oluşumu için sağlam bir altyapı gerektiğine vurgu yapan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin bu anlayışla 7/24 esasına göre çalışma yürüttüğünü söyledi.
Tüm ilçelere yeteri kadar hizmet götürebilmenin gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Büyükkılıç, “Tüm gayemiz; vatandaşlarımıza sunacağımız alt ve üst yapı çalışmalarımızla daha nezih bir ortam sağlamak. Bu anlamda elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz, bundan sonra da edeceğiz. Rabbim bize güç kuvvet verdikçe biz de her zaman hizmete talibiz” dedi.
Başkan Büyükkılıç, sadece merkezde değil ilçelerde de hizmet kalitesini artırabilmek için gayret ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çünkü her zaman söylediğimiz gibi ilçelerimiz bizim gözbebeğimiz. Bu düşünceyle en yakın ilçemizden en uzak ilçemize kadar gücümüz yettiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm gayemiz daha yaşanabilir bir ortam oluşturmak. KASKİ, Bünyan’da yaptığı yatırım ile doğal yaşamı, atık suların olumsuz etkilerinden arındıracak ve ileride oluşabilecek kirliliklerin de önüne geçecek. Bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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