Göçük altında kalan madenciyi arkadaşları kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de bir madende meydana gelen olayda bir işçi göçük altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesinde bulunan madende göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte Ali Y. enkaz altında kaldı. Ali Y. göçük sonrasında arkadaşları tarafından enkaz altından çıkarılarak 112 ambulansına teslim edildi.

Sağ bacağında ezilmeler bulunan Ali Y. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.