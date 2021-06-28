Talas Musiki Cemiyeti’nde kurs kayıtları başladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçen yıl hizmete sunulan ve pandemi nedeniyle çalışmalarını sınırlandıran Talas Musiki Cemiyeti, tam normalleşme dönemiyle birlikte eğitim faaliyetlerine yeniden başladı.

Bu kapsamda kurs başvuruları başlayan musiki cemiyetinde 915 yaş ve 16 yaş üzeri olmak üzere iki grup halinde bağlama, keman ve gitar kursları verilecek.

Talas’ın tarihi yerlerinden olan Ali Saip Paşa Sokağı’nda bulunan Talas Musiki Cemiyeti müzik kursları hakkında 0352 437 07 03 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde bilgi alınabilir. Başvurular 2 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek.

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