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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor

İHA

Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan sarıkırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından topla birlikte çalıştı. Transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak olan Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı ve Onur Bulut da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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