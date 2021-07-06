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Başkan Çopuroğlu: “STK’larla sırt sırta diyaloğumuz devam edecek”

İHA

Başkan Çopuroğlu: “STK’larla sırt sırta diyaloğumuz devam edecek”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, genel kurulları sonrasında Birleşik Kafkasya Derneği’ne yaptığı ziyaretinde, “STK’larla sırt sırta diyaloğumuz devam edecek” dedi.
Birleşik Kafkasya Derneği’nin yaptıkları çalışmalar ile Çerkes Peynirine coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Bugünkü ziyaretimiz geçtiğimiz Cumartesi günü genel kurulunu yapan Birleşik Kafkasya Derneği Kayseri Şubesi. Burada başkanımız ve yönetim kurulu ile beraber istişarelerde bulunuyoruz. Asıl amacımız tebrik etmek çünkü kuru kuruya tebrik etmek bir yere kadar. Daha önceki dönemde güzel işler yaptılar ve biz de çalışmaların hangi aşamada olduğunu konuştuk. Hem de yeni üstlendikleri görevde tazeledikleri güven sebebi ile tebrik ettik. Biliyorsunuz Kayserimizde birçok ürün üretiliyor. Belki de bunların içerisinde hemen her gün sofralarımızda yer alan, kahvaltılık veya farklı yerlerde kullanılan özellikle peynirimizin tüm Türkiye’de hatırı sayılır bir noktada başkanımız gerekli girişimlerde bulunmuş hatta coğrafi işaret tescil belgesi alınmış. Kayseri’de 16 tane coğrafi işaret tescil belgesi olan ve Pınarbaşı’nda ilk olan Çerkes Peyniri ile ilgili sohbet ettik. İnşallah önümüzdeki dönemde de bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da samimi ve sırt sırta olan diyaloğumuz devam edecek” dedi.
Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Görücü ise, “Sayın başkanımızın ziyareti bizleri gerçekten çok memnun etti. Teşekkür ediyoruz bunun için kendisine. Bizler yeni yönetimimizle yolumuza devam edeceğiz. Amacımız bir STK olarak Kayseri’ye güzel şeyler kazandırmak. Biraz da sıra dışı işler yapmak. STK’lar sadece aidat toplayan, panayır yapan değil de güzel projeler üreten, Kayseri’ye katkı sağlayan, fayda sağlayanlar olması gerekiyor. Biz bu inançla yola çıktık. Bundan sonra da daha güzel ve daha farklı projelerimizi de duyacaksınız. Devamlı yanımızda olarak destek verdiniz. Allah razı olsun. Bundan sonra da sıkıntılarımız olursa sizinle paylaşacağız. Özellikle ilk ziyareti de sizin yapmanızdan dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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