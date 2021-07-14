Bernard Mensah takıma katıldı

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Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah takıma katılarak çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. 28 Haziran’da yeni sezon hazırlıklarına start veren sarı kırmızılı takımda izinli olan futbolcular tek tek takıma katılıyor. Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giyen Bernard Mensah dün takımdan ayrı ilk antrenmanına çıktı. Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bernard Mensah’a 20212022 sezonunda büyük görev düşüyor.

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