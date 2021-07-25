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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi'de altyapı kurumları ile ortak çalışma planlaması

İHA

Melikgazi'de altyapı kurumları ile ortak çalışma planlaması

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin alt yapı çalışmalarını gerçekleştirirken KASKİ, KCETAŞ, Kayserigaz gibi alt yapı kurum çalışmalarında bir bütünlük ve koordinasyon içerisinde hizmetin tamamlandığını söyledi.
Proje kapsamında online bir veri tabanı oluşturulacağını ve herhangi bir bölgede yapılması muhtemel tüm çalışma planları ilgili paydaşlar tarafından takip edilecek ortak çalışma düzenine geçilmesinin sağlanacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Alt yapı çalışmasını gerçekleştiren kurumlar ile iş birliği çerçevesinde sözleşme yapılabilmesi için belediye Meclisinden karar aldık. Şehirlerde alt yapıyı gerçekleştiren kurumlarda koordinasyon çok önemlidir. Bu koordinasyon ile en önemli unsur olan kamu kaynakları israf edilmeden kullanılıyor" dedi.

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