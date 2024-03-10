Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan'da engelli bireyler için "Kapsayıcı Toplum Mutlu Aile Projesi" hayata geçirildi

        Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Kaymakamlığı öncülüğünde özel gereksinimli bireylerin aile yapılarının desteklenmesi ve psikolojik sağlamlıklarının artırılması amacıyla "Kapsayıcı Toplum Mutlu Aile Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan'da engelli bireyler için "Kapsayıcı Toplum Mutlu Aile Projesi" hayata geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Kaymakamlığı öncülüğünde özel gereksinimli bireylerin aile yapılarının desteklenmesi ve psikolojik sağlamlıklarının artırılması amacıyla "Kapsayıcı Toplum Mutlu Aile Projesi" hayata geçirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyesi ve kaymakamlık öncülüğünde Abdullah Gül Üniversitesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla hazırlanan projesi kapsamında ilk toplantı Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi'nde gerçekleştirildi.

        Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, engelli bireylere sahip olan ailelerin taleplerini dinledi.

        Çolakbayrakdar, spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hizmet sunan yaşam alanları inşa ettiklerini belirtti.

        Hayatın her alanında olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Belediye olarak bütün imkanlarımızla farklı gruptaki ihtiyacı olan kardeşlerimizin yanında olma noktasında seferberiz. Engelli çocukların belli zaman diliminde ailelerin nefes almaya ihtiyacı olduğu zaman çocukları güvenle bırakabilecekleri Mola Evi Projesini hayata geçireceğiz. Güvenli bir bakım ortamı ve güvenli iletişim kuracağı eğitmenler gibi önemli hizmetlerin yer alacağı ve ihtiyaçlara cevap vereceği proje olacak. Ailelerin hayatlarını kolaylaştıracak ve bir nebze olsun destek olabilmek açısından son derece önemli ve değerlidir. Var gücümüzle çalışıyoruz. Ahievran Mahallesi’nde Eğitim Kampüsü, Özel Çocuklar için Mola Evi ve Engelsiz Nakil Aracı hizmetimizle her zaman olduğu gibi engelli kardeşlerimizin yanında olacağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç meclis üyeleri ile bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç meclis üyeleri ile bir araya geldi
        "Trafik kazası süsü" verilen olayda sürücünün darbedilerek öldürüldüğü orta...
        "Trafik kazası süsü" verilen olayda sürücünün darbedilerek öldürüldüğü orta...
        Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan ramazan ayı mesajı
        Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan ramazan ayı mesajı
        Kayseri'de polisin 'huzur' uygulamasında 28 kaçak göçmen yakalandı
        Kayseri'de polisin 'huzur' uygulamasında 28 kaçak göçmen yakalandı
        Kayseri'de huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Kayseri'de huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabı yarışında yer alacak 16 finalist belli...
        Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabı yarışında yer alacak 16 finalist belli...