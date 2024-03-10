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        Başkan Büyükkılıç meclis üyeleri ile bir araya geldi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:56
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        Başkan Büyükkılıç meclis üyeleri ile bir araya geldi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluştu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfağı'nda "Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İle Buluşma Toplantısı" düzenlendi.

        Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak birisi Hunat Cami, diğeri de Cumhuriyet Meydanı'nda "Halil İbrahim Sofrası" kurarak ramazan ayında halka yemek ikramında bulunacaklarını aktardı.

        Seçim arifesinde olduklarını, kent genelinde rastgele asılan pankart ve afişlerin görüntü kirliliği oluşturduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Fatih başkanımız ve diğer siyasi parti başkanlarımız da anlayışla yaklaştılar. Seçim kurulu da aldığı karar doğrultusunda, biz de yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yaptık ve şehrimizi pırıl pırıl yaptık. İnşallah şehrimizde huzur içerisinde bu çalışmalarımızı sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, 5 yıl beraber çalıştıkları meclis üyelerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "İncinmedik, iyi niyetle, şehrine katkı sağlamak adına birlikte çalıştık. Herkes iyi niyetle bu şehri daha iyi bir noktaya taşımak için gayret ediyor. Bugüne kadar bizlere hizmet verme şansı veren hemşehrilerimin her birini bağrıma basarak teşekkür ediyorum. İnsanların hayırlısı onlara hizmet edendir mantığı içerisinde hizmet edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanına, milletine, devletine bağlı anlayış içerisinde yaşamayı lütfetsin."

        Büyükkılıç, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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