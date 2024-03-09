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        Kayseri'de ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'de ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:00 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:36
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        Kayseri'de ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı
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        Kayseri'de ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği motorize ekipleri, merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta inceleme yaptı.

        Araçta bulunan O.T'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Öte yandan polis ekipleri, son bir haftada, çeşitli suçlardan aranan 10 zanlıyı yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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