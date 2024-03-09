Kayseri'de ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği motorize ekipleri, merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta inceleme yaptı.

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