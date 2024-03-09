Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabı yarışında yer alacak 16 finalist belli oldu
İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabının yarın yapılacak final yarışında yer alacak 16 sporcu belli oldu.
İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabının yarın yapılacak final yarışında yer alacak 16 sporcu belli oldu.
Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, SASAD destekleriyle yapılacak İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabı, Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 9 ülkeden 19 yarışçının start aldığı sıralama turları iki grup halinde yapıldı. Sıralama turlarının ardından İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabının yarın yapılacak final yarışında yer alacak 16 yarışçı belli oldu.
İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabının finalinin yarın ki sıralaması şöyle:
1 Jesse KIRCHMEYER ABD
2 Martin JOHANSSON İsveç
3 Magnus REITEN Norveç
4 Holm KRISTOFFER Norveç
5 Berge HAKON Norveç
6 Robert LUNDEN Norveç
7 Federico AMADEI İtalya
8 Ole-Herman SJØGREN Norveç
9 Elias BACHER Avusturya
10 Michele DONAZZAN İtalya
11 Kevin EMPL Avusturya
12 Samantha GILLIERON İsveç
13 Myrsky RISSANEN Finlandiya
14 Jr. Bruce GASPARTI ABD
15 Ida ROSELL İsveç
16 Collier KELLY JEAN ABD
Yedek 1 Joey SCHILLACI Fransa
Yedek 2 Galip Alp BAYSAN Türkiye
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