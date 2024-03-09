Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabı yarışında yer alacak 16 finalist belli oldu

İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabının finalinin yarın ki sıralaması şöyle:

Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, SASAD destekleriyle yapılacak İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabı, Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 9 ülkeden 19 yarışçının start aldığı sıralama turları iki grup halinde yapıldı. Sıralama turlarının ardından İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabının yarın yapılacak final yarışında yer alacak 16 yarışçı belli oldu.

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