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        Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabı yarışında yer alacak 16 finalist belli oldu

        İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabının yarın yapılacak final yarışında yer alacak 16 sporcu belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:19 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:20
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        Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabı yarışında yer alacak 16 finalist belli oldu
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        İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabının yarın yapılacak final yarışında yer alacak 16 sporcu belli oldu.

        Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, SASAD destekleriyle yapılacak İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabı, Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 9 ülkeden 19 yarışçının start aldığı sıralama turları iki grup halinde yapıldı. Sıralama turlarının ardından İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabının yarın yapılacak final yarışında yer alacak 16 yarışçı belli oldu.

        İstikbal SNX Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabının finalinin yarın ki sıralaması şöyle:

        1 Jesse KIRCHMEYER ABD

        2 Martin JOHANSSON İsveç

        3 Magnus REITEN Norveç

        4 Holm KRISTOFFER Norveç

        5 Berge HAKON Norveç

        6 Robert LUNDEN Norveç

        7 Federico AMADEI İtalya

        8 Ole-Herman SJØGREN Norveç

        9 Elias BACHER Avusturya

        10 Michele DONAZZAN İtalya

        11 Kevin EMPL Avusturya

        12 Samantha GILLIERON İsveç

        13 Myrsky RISSANEN Finlandiya

        14 Jr. Bruce GASPARTI ABD

        15 Ida ROSELL İsveç

        16 Collier KELLY JEAN ABD

        Yedek 1 Joey SCHILLACI Fransa

        Yedek 2 Galip Alp BAYSAN Türkiye

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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