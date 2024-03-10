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        "Trafik kazası süsü" verilen olayda sürücünün darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

        RAMAZAN KAYA - Kayseri'de geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitirdiği sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ün öldürüldüğü ve olaya "trafik kazası süsü" verildiği ortaya çıktı, 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:26
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        "Trafik kazası süsü" verilen olayda sürücünün darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı
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        RAMAZAN KAYA - Kayseri'de geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitirdiği sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ün öldürüldüğü ve olaya "trafik kazası süsü" verildiği ortaya çıktı, 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında dava açıldı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının ve İl Emniyet Müdürlüğünün 12 Ekim 2023'te Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp Arslantürk'ün (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine başlattığı ve yaklaşık 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'nin, "tasarlayarak öldürme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

        Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de "tasarlayarak öldürmeye yardım etme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme" suçlarından ceza istenen iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanık, müşteki ve tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, Eyüp Arslantürk'ün ölümüne ilişkin detaylar yer aldı.

        Soyadını değiştiren iki kardeşten sanık B.E'nin, annesi sanık M.T. hakkında çirkin ithamlarda bulunduğu iddiasıyla, daha önce ikamet ettikleri Develi ilçesinden ailece tanıştıkları Arslantürk'ü kaçırmak için kardeşi K.S.Y, bacanağı F.P. ve arkadaşı B.G'yi azmettirdiği belirtilen iddianamede, sanıkların B.E'nin iş yerinde toplanıp plan, maktulün evinin yakınlarında ise keşif yaptıkları belirtildi.

        Önce maktulü camiye giderken araçla önünü keserek kaçırmayı düşünen, sonra bu plandan vazgeçen sanıklardan B.E'nin, maktulün evde yalnız kalmasını sağlamak için annesinden yardım istediği bilgisi de iddianamede yer aldı.

        İddianamede, sanık M.T'nin maktulün eşi ve kızını evinde misafir ettiği 12 Ekim 2023 akşamı, diğer sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'nin eylemi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiği kaydedildi.

        - "Kar maskeli 3 sanık, maktulün ağzını bez ve koli bandı ile bağladı"

        B.E'nin kar maskeleri, fenerler, plastik kelepçeler, bez ve koli bandını, F.P'nin ise maktulün evinin elektriğini kesmede kullandığı makası temin ettiği belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

        "4 sanığın B.E'nin kullandığı araçla, güvenlik kameralarına yakalanmamak için arka yollardan maktulün evinin bulunduğu yere gittiği, plan doğrultusunda sanıklardan K.S.Y'nin evin elektriğinin bağlı olduğu trafonun kablosunu kestiği tespit edilmiştir. 3 sanığı evin arka kapı tarafına bırakan B.E'nin aracıyla iş yerine geri döndüğü, evin kapısını açan maktulü darbeden kar maskeli 3 sanığın, maktulün ağzını bez ve koli bandıyla, ellerini de plastik kelepçeyle bağladığı belirlenmiştir. Daha sonra maktulü kendi aracına bindiren 3 sanığın, B.E'nin nişanlısının üzerine kayıtlı parselde bulunan bağ evine gitmek üzere yola çıktığı, yolda sanıklardan B.E'nin de aracıyla kendilerine katıldığı, sanıkların maktulü bağ evinin kömürlük olarak kullanılan deposuna götürdüğü tespit edilmiştir. Sanıkların sandalyeye oturttukları maktulü ağzı bağlı olarak darbettikleri, göğsünde kaburga kırıkları oluşacak şekilde darbedilen maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Sanıkların, olaya trafik kazası süsü vermek amacıyla, maktulü öldürdükten sonra aracının şoför koltuğuna taşıdığı, F.P'nin maktulün kucağına, yan koltuğa da K.S.Y'nin oturduğu, B.E'nin aracıyla takip ettiği, F.P'nin vitesi boşa alarak araçtan indiği ve aracı iterek su kanalına doğru yönlendirdiği tespit edilmiştir. Aracın çok fazla ilerlemeden durduğu, sanıkların diğer araç ile olay yerinden ayrıldığı belirlenmiştir."

        Sanık B.E. ise iddianamede yer alan ifadesinde, annesi hakkında asılsız ve çirkin sözler sarf ettiğini öne sürdüğü maktulü evinden alıp, korkutup bırakmayı amaçladığını iddia etti.

        B.E, "Maktul beni tanıdığı için aracımdan inmedim, yüzümü görmesini istemedim. B.G. veya F.P. maktulün nefes almadığını söyledi." dedi.

        Maktulü aracıyla yolda bıraktıklarını belirten B.E, "Biz şehir merkezine döndük. Maktulün aracının hareket edip su kanalına girdiğini görmedim." ifadesini kullandı.

        Sanıklardan M.T. ve kocası A.T. de olay hakkında bilgileri olmadığını iddia etti.

        Diğer sanıklar da maktulün ölümüne sebep olacak herhangi bir şey yapmadıklarını öne sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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