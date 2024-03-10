Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan ramazan ayı mesajı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan ramazan ayı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yalçın, mesajında, ramazan ayının her türlü maddi ve manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olması temennisinde bulundu.

        Ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Yalçın, "Talaslı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta ilçemiz olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca Gazze'de, Doğu Türkistan’da ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan zulümlerin son bulmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ramazan ayında "Biz Pişirelim Siz Ulaştırın" uygulamasını sürdüreceklerini vurgulayan Yalçın, farklı noktalarda ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve engellilere yemek paketi ikramının devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı
        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de polisin 'huzur' uygulamasında 28 kaçak göçmen yakalandı
        Kayseri'de polisin 'huzur' uygulamasında 28 kaçak göçmen yakalandı
        Kayseri'de huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Kayseri'de huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabı yarışında yer alacak 16 finalist belli...
        Dünya Kar Motosikleti Türkiye etabı yarışında yer alacak 16 finalist belli...
        Kayseri'de ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı
        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda sıralama yarışları yapıldı
        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda sıralama yarışları yapıldı
        Kayseri'de "Kahraman Türk Kadınları Defilesi" düzenlendi
        Kayseri'de "Kahraman Türk Kadınları Defilesi" düzenlendi