Kayseri'de huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Uygulamada, kimliği olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 28 kişi hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 247 personel, 51 ekip ile 32 noktada düzenlenen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında, 864'ü yabancı uyruklu toplam 1642 kişi sorgulandı.

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