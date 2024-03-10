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        Kayseri'de huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 00:21 Güncelleme: 10.03.2024 - 00:21
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        Kayseri'de huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği huzur uygulamasında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 247 personel, 51 ekip ile 32 noktada düzenlenen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında, 864'ü yabancı uyruklu toplam 1642 kişi sorgulandı.

        Uygulamada, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi.

        Uygulamada, kimliği olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 28 kişi hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

        Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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