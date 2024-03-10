Kayseri'de polisin 'huzur' uygulamasında 28 kaçak göçmen yakalandı

KAYSERİ'de, polisin yaptığı 'huzur' uygulamasında 28 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 247 personel ve 51 ekiple 32 noktada düzenlendiği, 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 864'ü yabancı uyruklu toplam 1642 kişi sorgulandı. 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araçta yapılan kontrolde, hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı. Ekiplerin çalışması sonucu yabancı uyruklu olup, kimliği olmayan 28 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.