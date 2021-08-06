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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den Develi'ye 1 milyon 700 bin TL'lik yatırım

İHA

Büyükşehir'den Develi'ye 1 milyon 700 bin TL'lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi’nin Epçe Mahallesi’nde 1 milyon 700 bin TL’ye mal olan Kapalı Devre Basınçlı Su Sistemi projesini hizmete açtı.

16 ilçeyi bağrına basarak, ilçe sakinlerinin istekleri ile yakından ilgilenen, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, kırsal mahalle ziyaretlerine ve ilçe yatırımlarına devam ediyor. Develi’nin Epçe Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, sıcakkanlı ve misafirperver mahalle sakinlerine teşekkür etti. Mahallede çocuklara Kayserispor forması hediye eden Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinledi.
Epçe Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret ederek, Muhtar Yusuf Tekin’den Epçeli vatandaşların talep ve beklentilerini not alan Büyükkılıç, mahalle gezisinde mahalle sakini Muzaffer Özsoy’un hayatını kaybeden annesi için taziye ziyaretinde de bulundu.
Epçe mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve sıcak ev sahipliği ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, “Bizleri geldiğimizden beri bağrına basan Epçe sultanın torunları, Epçe’mizin güzel insanları, hanımefendileri, beyefendileri, sevgili yavrularımız cumanız mübarek olsun. Gününüz hayır olsun. Cenabı Allah sizlerden razı olsun” dedi.
Ziyaret ettiği Epçe Sultan Türbesi’nde dua eden Başkan Büyükkılıç ardından, tarım arazilerine sulama için yapılan altyapı çalışmaları kapsamında ilçeye kazandırılan Kapalı Devre Basınçlı Su Sistemi projesinin açılışına katıldı.

“CENABI ALLAH BİZLERİ MAHCUP ETMESİN”
Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Biz bunun bereketini yaşıyoruz. Birbiriyle didişen değil, birbiriyle dayanışan bir yaklaşım sergileniyor. İşte burada sulamayı görüp, burada bir sezonda üç defa ürün alınma şeklindeki yaklaşımları duyunca elektrik tasarrufunu, su tasarrufunu, en güzel şekliyle uygulayan bir projeyi hayata geçirmenin adeta mutluluğunu paylaşıyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Ülkemizde bir yangın sürüp gidiyor. İnşallah onların da son bulması için hem tedbirler bağlamında gereken çalışmaları yapıyor, hem birlik beraberlik içerisinde dua ediyor, inşallah onları da en kısa zamanda son bulacağına inanıyoruz. Cenabı Allah bizleri mahcup etmesin” diye konuştu.

16 İLÇE İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE
16 ilçe ile dayanışma içerisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir ağabeyleri olarak bağrına bastığını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hiçbirini ayrıştırmadan, hiçbirini ötekileştirmeden, bizlerin geldiği bu konumu hizmete vesile bilerek onların taleplerini karşılama yönünde, yani sizlerin bizlere verdiği fırsatı onlar için kullanma yönünde gayret gösteriyoruz. Elbette ki doğduğumuz toprakları sevmek, milli anlayış ile aidiyet duygusuyla bu da doğal, insanın fıtratında vardır. Peygamber (S.A.V) efendimiz malumunuz, Mekke’den sürüldüğü zaman şöyle dönüp iki damla gözyaşı ile oradan ayrılmak durumunda kalmış. Doğduğu yerin sevgisinin en güzel tezahürünü göstermiş. Elbette biz 84 milyonu kardeş biliyoruz. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ‘insanlara hayırlısı onlara hizmetkâr olandır’ diyoruz. İnsanların gönlünde yer etmeyi, adeta bizim olmaza olmazımız görüyoruz. Kimileri farklı yaklaşır. Kimileri aleyhte konuşur. Biz bunların hepsine kulağımızı tıkıyor, önümüze bakıyor, işimize bakıyoruz.”

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”
Hizmet etmek için gece gündüz demeden çırpındıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Çok şükür iyi bir noktadayız, maddi hiçbir sıkıntımız yok. Tecrübemizle, birikimimizle, her türlü çalışmayı yaparken Cenabı Allah bizi darda koymuyor, elhamdülillah şehrimize, ilçelerimize hizmet ediyoruz. Kim ne derse desin, ilçeleriyle, insanlarıyla, hayırseverleriyle, Kayseri’miz bir başka güzel. Kayseri’miz gelişiyor, güzelleşiyor. Hem birbirimizin kıymetini bileceğiz, hem şehrimizin, hem ilçelerimizin ve köylerimizin kıymetini bileceğiz. Allah bizlere doğduğumuz topraklarda hizmet etme fırsatı vermiş, bizler de sizlere layık olma yolunda gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Develi’ye hizmetlerin süreceğini belirterek, “Yolumuzu da yapacağız, kaldırımımızı da yapacağız, kilit parkemizi de vereceğiz, asfaltımızı da yapacağız, sosyal tesisimizi de yapacağız, kanalizasyonumuzu da yapacağız, elektriğimizi de getireceğiz, imkânlar ölçüsünde doğalgazımızı da getireceğiz. Çünkü insanlarımızı getirip bir apartman dairesine hapsetmenin mantığı ve manası yok. İnsanlarımızı doğduğu yerlerde hem üreten hem istihdama vesile olan hem de başkasına muhtaç olmayan yapmak bizim asli görevimizdir” ifadelerini kullandı.

GACER DEVELİ’DEN BAŞKA YERDE ÜRETİLEMİYOR
Gacer ekmeğinin Develi dışında üretilemediğinden bahseden Büyükkılıç, “Allah vergisi bu bölgeye Gacer buğdayının üretimi için Mevla’m bir lütufta bulunmuş. Şimdi Gacer buğdayı deyip de geçmeyin. Çölyak hastalarının glütensiz diyetin en güzel, en az sıkıntı oluşturan bir ürün olduğunu ve adeta ata toprağı ve ata buğdayı olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi genetiğinde 28 gen bulunan bir buğday. Lifleri fazla, bağırsakta fazla tutulmuyor, dolayısıyla insanı tok tutuyor ve zayıflama, yani kilo sorunu olanlar için en güzel beslenme ürünü olarak, ekmeksiz yapamıyorum diyenlere en güzel, adeta hem ekmeğe, hem diğer buğdaydan yapılacak ürünlerle ilgili, mantısı da, pastası da dâhil en güzel çalışmanın yapıldığı bir bölgedeyiz, bu ürünlerin çıktığı yerdeyiz” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, her alanda birbirine sahip çıkan, koruyan, kollayan ve üreten olacaklarını, ülkenin, şehrin, ilçenin ve mahallelerin daha iyi noktalarda olması için gerekli gayreti göstereceklerini söyledi.
Başkan Büyükkılıç’ın ilçe ziyaretine, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da eşlik etti.
1 milyon 700 bin TL maliyeti bulunan Kapalı Devre Basınçlı Su Sistemi projesinin 1 milyon 200 bin TL’si Büyükşehir Belediyesi tarafından, 500 bin TL’si ise Öksüt Madencilik tarafından karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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