Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ın 9.’su açıldı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar “Organik pazarımız Türkiye’deki sayılı noktalardan bir tanesi”

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği işbirliği ile düzenlenen ve 45 adet sertifikalı tarım üretimi yapan üreticinin katıldığı Kocasinan Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ın 9.’su misafirlerini ağırlamaya başladı.



Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi Semt Pazarı’nda kurulan pazarın açılışına AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Başkanı Yeşim Bekyürek katıldı.



Organik üretim yapan 45 üyenin oluşmasının kolay olmadığını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Bugün organik Pazar yerimizi gezdik. Sağlıklı sebzelerin yetiştirilmesi ve halka ulaştırılması konusunda herkesin büyük bir emek sarf ettiğini gördüm. Anlatılanları dinledim. Bu pazara gelen organik sebzelerin halka ucuz bir şekilde iletilmesi çok değerli ve anlamlı. Ben emeği geçen belediye başkanlarımı kutluyorum. 45 tane sertifikalı organik tarım yapan üyeleri mevcutmuş bu az bir olay değil. Bunlar burada organik ürünleri üretiyor ama burada bu ürünlerin halka arz edilmesinde en büyük pay Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar başkanındır. Kendisini tebrik ediyorum. Zaten Kayseri belediyeleri Türkiye’de marka olmuş belediyeler. Sadece alt yapı konusunda değil, nerede halka hizmetin hangi aşaması olursa olsun orada bu benim görevim değildir anlayışından uzak ve her şeyi kendilerine görev yaparak insanlara daha iyi hizmet etmenin her zaman çabası içerisinde oldular” dedi.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, ”Ben gelip alışverişimi buradan yapıyorum. Çiftçilerimizin de yüzü gülüyor. Gerçekten farklı ürünleri de burada bulabiliyoruz. Çiftçilerimizi destekleme adına Kocasinan Belediyemizin ve Kapadokya Derneğimizin üreticileri desteklemesi çok güzel bir şey. Hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de sayılı organik pazar noktalarından birinin Kayseri’de olduğunu söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, “Bugün 9.’sunu açtığımız yüzde 100 ekolojik ve doğal pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Birkaç hafta öncesinde bu pazarın takipçileri, doğal ürünler alabilmek için gayret gösteren vatandaşlarımız ‘başkanım pazar daha neden açılmadı?, pazarın açılması biraz gecikti mi?’ diye arıyorlardı. Burada ki en önemli taraf pazarın içerisinde bulunan 45 esnafımızın ve 45 çiftçimizin her ürününde sertifikalarının olması. Bu sertifikalar geldikten sonra biz pazarı açıyoruz. Bu sertifikalı ürünlerin olduğu üreticiler burada satış yapabiliyorlar. Yani burası adı sadece doğal ürünler olan bir Pazar değil. Pazara gelen ürünlerin hepsi Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından, akredite kuruluşlar tarafından denetlenerek, üretimlerin yapıldığı ve bu sertifikayı başarılı bir şekilde almış olan üreticilerimizin ürünlerinin satılmış olduğu bir yer. Tabi ki bizim burada tarıma vermiş olduğumuz, destekleri biliyorsunuz. Ancak işin bir diğer tarafından hem ata tohumlarımızın üretiliyor olması, bunların yaşatılıyor olması hem de bu pazarda ata tohumlarından Kayserimizin fasulyesinin, domatesinin, kabağının ve diğer ürünlerin kendi yerel tohumlarımız ile üretiliyor olması da bu pazara bir ayrıcalık katıyor. Emeği geçen herkese bende teşekkür ve tebrik ediyorum. Biz burada birçok alanda faaliyet yürütüyoruz ama insan sağlığı ve insana hizmet eden bir belediye çerçevesinde Kayserimizde ki tek doğal ürünlerin satıldığı pazar olması, Türkiye’de bu noktada sayılı pazarlardan birisi olması da bu noktada son derece anlamlı ve değerlidir. İnşallah bu ve benzeri alanlar sizler ile beraber olmak ve vatandaşlarımıza bu hizmetleri sunmak dileğiyle diyorum Bugün burada açılan pazarımızın bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum. Pazarımıza rağbetin olmasından dolayı vatandaşlarımızda sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladılar. Bundan sonrası da böyle devam ediyor. Herkese şifa olsun diyorum” dedi.



Pazarda ürünlerini satan organik üretici Şükran Başdoğan da, ”Pazarımız Kocasinan Belediyesi ve Kapadokya Organik Üreticileri Derneğinin birlikte hareket ederek kurmuş oldukları bir pazar. Pazarımızda tamamı sertifikalı organik üreticilerin ürettikleri ürünler satılıyor. Ağustos ayının ilk haftasında sertifikalarımızın tamamlanmasıyla pazarımızın açılışını yapıyoruz. Kayseri’de üretilebilecek bütün sebze ve hububatı burada bulabilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde beslenen herkesi buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

