Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Özdarendeli: "Türkcovac İngiliz varyantına yüzde 100 etkili, Delta ile ilgili çalışmalar sürüyor" Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: "Önümüzdeki süreçte bu tür pandemilerin olma ihtimali oldukça yüksek" "Yeni çıkan enfeksiyonlara karşı aşı geliştirme çalışmalarımız devam edecek" "Toplumun yüzde 70'inin üzeri aşılandığında pandemi zamanla ortadan kaybolacak"

İHA

Prof. Dr. Özdarendeli: "Türkcovac İngiliz varyantına yüzde 100 etkili, Delta ile ilgili çalışmalar sürüyor" Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: "Önümüzdeki süreçte bu tür pandemilerin olma ihtimali oldukça yüksek" "Yeni çıkan enfeksiyonlara karşı aşı geliştirme çalışmalarımız devam edecek" "Toplumun yüzde 70'inin üzeri aşılandığında pandemi zamanla ortadan kaybolacak"

Türkovac aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Varyantlarda bütün aşılarda olduğu gibi antikorda düşüşler söz konusu ama yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta ile ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.
Aşı geliştirme çalışmalarının devam edeceğini bildiren Özdarendeli ayrıca önümüzdeki süreçte benzer pandemilerin olma ihtimalinin yüksek olduğunun da altını çizdi.
Erciyes Üniversitesi Tanıtım Günleri Aday Öğrenciler Akademisyenlerle Buluşuyor etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Erciyes Kongre Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Özdarendeli, 78 yıl öncesinden gelen tecrübe ve birikim, yetişmiş insan gücü ile birlikte çok hızlı bir şekilde pandemide aşı geliştirmeyle ilgili reaksiyon verebildiklerini söyledi. Özdarendeli; "Erciyes Üniversitesi pandemi dönemi öncesinde 2013 yılında Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ni kurdu. Bu noktada da daha önce Kırım Kongo ile ilgili aşı çalışmaları yapıldı. Artık günümüzde bir şeyi sıfırdan keşfetmekten ziyade bu konudaki gerekli tecrübeleri ve doğru bilgileri bir araya getirerek uygun bir platformda eritmek en önemlisi. Biz de bu çalışmalara yaklaşık 78 yıl önce bu merkezde başladık. Erciyes Üniversitesi’nin önemli bir vizyonudur bu. Oradan gelen tecrübe ve birikimle yetişmiş insan gücüyle çok hızlı bir şekilde pandemiye aşı geliştirmeyle ilgili reaksiyon verebildik. Daha önceki birikimler çok önemli" dedi.

"Aşı geliştirme çalışmalarımız devam edecek"
Yeni çıkan enfesksiyonlara karşı aşı geliştirme çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Özdarendeli; "Merkezimizi daha büyük bir alana taşınmasıyla ilgili bir projemiz var. Daha geniş bir alana ve teknolojik olarak çok daha iyi bir merkeze sahip olacağımızı düşünüyorum. 2 yıl içerisinde biteceğini düşünüyorum. Buradaki temel bakış açımız aşıyla uğraşan küçük grupları bir araya getirerek proje liderleri eşliğinde farklı aşı ArGe çalışması yapılması. Aynı zamanda da bu zamana kadar çalıştığımız birkaç aşı var. Bu aşılar belirli noktalara geldi. Hangi aşıların çalışılacağı ile ilgili kafamızda birkaç tane yeni şey var ama birkaç yıl sonra belirginleşecektir. Çünkü yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar söz konusu dünyamızda. Covid19 buna bir örnek. Bizim yeni ve yeniden çıkan enfeksiyonlara karşı aşı geliştirme çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Türkcovac İngiliz varyantına yüzde 100 etkili, Delta ile ilgili çalışmalar sürüyor"
Yerli aşı olan Türcovac'ın İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğunu, Delta varyantına karşı ise etkinlik çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özdarendeli, "İngiliz varyantıyla ilgili rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın da destekleriyle bir proje yaptık. Çünkü son aylara kadar ülkemizde dominant olarak İngiliz varyantıydı. O noktada yaptığımız çalışmalarda İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili. Tabi varyantlarda bütün aşılarda olduğu gibi antikorda düşüşler söz konusu ama yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta ile ilgili çalışmalar sürüyor elimizde tam veri olmadığı için söyleyemiyorum ama İngiliz varyantıyla ilgili etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki süreçte bu tür pandemilerin olma ihtimalini oldukça yüksek"
Yaban hayatıyla insanların iç içe girmesiyle birlikte hastalıkların ortaya çıktığını, önümüzdeki süreçte de bu tür pandemilerin olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Özdarendeli; "2000’li yıllarda ortaya çıkan salgınlara baktığımız zaman bunların 3 tanesi SarsCov1, MERS ve Covid19, domuz gribi salgını vardı 2000’li yılların başında. 20142015’te Afrika kıtasında Ebola salgını vardı. Bunların hepsi viral kökenli. Yaban hayatıyla insanların biraz daha iç içe girmesiyle birlikte yaban hayatına çok daha yakın olan toplumlarda bu hastalıklar çıkıyor. Çağımızda zaten bir coğrafyadan bir coğrafyaya çok rahat gittiğimiz bir çağ. O nedenle bir yerden çıkan odak sadece orayla sınırlı kalmıyor ve bütün dünyaya yayılıyor. O yüzden bundan sonraki süreçlerde de bu tür pandemilerin olma ihtimali oldukça yüksek" dedi.

"Bütün aşılar pandemi kontrolünde oldukça etkili"
Pandemi kontrolünde bütün aşıların oldukça etkili olduğunu dile getiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Sinovac ile Türkovac aşısı aynı platformda üretilen aşılar. Bunların verileri daha sonra bilimsel olarak karşılaştırılacaktır. Birbirlerine avantajları, dezavantajları ortaya çıkacaktır. Biontech aşısı RNA tabanlı bir aşı, dünyada ilk defa uygulanan bir aşı. Yan etki noktasında ilk veriler problemsiz gözüküyor. Yeni jenerasyon aşıların uzun vadede etkileri ortaya çıkacaktır ama şuana kadar bütün aşılar pandemi kontrolünde kısmi olarak oldukça etkili gözüküyor" diye konuştu.

"Toplumun yüzde 70'inin üzeri aşılandığında pandemi zamanla ortadan kaybolacak"
Toplumun yüzde 70'inin üzeri aşılandığında pandeminin zamanla ortadan kalkacağını belirten Özdarendeli; "1 ya da 2 sene içerisinde böyle bir pandemi şeklinde gitmeyecek. Çünkü şuanda dünyada milyarlarca doz aşı üretildi, insanlara uygulandı. Bulaş özellikle devam ediyor ama aşılanan insanlarda hastaneye yatış ya da yoğun bakıma yatış oran olarak düştü. Ama aşılanmayanlar ya da tam doz aşısını yaptırmayanlarda yoğun bakım süreçleri, hastaneye yatış süreçleri devam ediyor. O yüzden toplumun yüzde 70’inin üzeri aşılandığında pandemi zamanla ortadan kaybolacaktır" dedi.

"Gönül rahatlığıyla aşı olmamızda fayda var"
Aşı olmanın sosyal sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Özdarendeli konuşmasını şöyle sürdürdü; "Aşı olanlar hastalıktan daha iyi korunacaklar, en azından hastaneye yatışlar çok azalacak. Ama olmayanlarda bu tür problemler her zaman olması söz konusu. Eğer pandemi kontrol altına alınmadığı taktirde aşı olmayanlarda belirli yerlere girip çıkmalarında PCR testi gösterilmeden bu tür yerlere alınmaması söz konusu. O yüzden aşılanmak çok önemli. Gönül rahatlığıyla tabi ki aşı olmamızda fayda var. Aşı tereddütlü insanlar bazı gerekçelerle aşı olmakta tereddüt yaşıyorlar. Sosyal medyada bilimsel dayanağı olmayan bir takım şeyler var. Aşıda temel olarak düşünülmesi gereken faydalarıyla zararlarını bir araya koyup hangisinin çok daha fazla olduğunu ortaya koymak. O yüzden aşı olmamakla olmak arasındaki tercihi insanların mantıken burada yapması lazım. Nitekim aşının faydaları çok daha fazla olduğu için. Mutlaka küçük yan etkileri olacaktır her ilacın olduğu gibi ama faydaları çok daha fazla. O yüzden gönül rahatlığıyla bakanlığın onayladığı aşıları insanların mutlaka olması lazım. Sadece kendisi için değil toplumsal bir sorumluluk ve görev. Bu pandemi döneminde aşı olmayan insanlar yakınlarına bir şekilde bulaş olayını devam ettiriyorlar. O yüzden de bir sosyal sorumluluk olarak görmek lazım."
Üniversitelerde örgün eğitime geçilmesinin önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Örgün eğitime geçilmesi şart, bunun mutlaka yapılması lazım. Çünkü online eğitim ile örgün eğitim arasında çok ciddi fark var. Aşılamayla birlikte Eylül ayında inanıyorum ki hem üniversiteler hem ilk ve orta dereceli okulların açılması söz konusu" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alo 153, bir ayda 95 bin çağrıya cevap verdi
YEREL HABERLER Alo 153, bir ayda 95 bin çağrıya cevap verdi
Büyükşehir’den “Hayati İnanç” söyleşisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Hayati İnanç” söyleşisi
Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti Başkan Büyükkılıç: “Bu zamana kadar tarımsal faaliyetlere 41 milyon TL harcama yaptık”
YEREL HABERLER Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim ...
(Özel) 3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı Kayseri’de 1700 yılında dikildiği rivayet edilen 7 ağaçtan 6’sı yıkıldı
YEREL HABERLER (Özel) 3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise ...
Yaralı doğan kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı doğan kuşu tedavi altına alındı
Melikgazi’de yol yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de yol yenileme çalışmaları hız kesmeden ...
Kayseri’de taşlı sopalı kavga
YEREL HABERLER Kayseri’de taşlı sopalı kavga
ATM'den para çekmeye çalışırken sırtından vuruldu
YEREL HABERLER ATM'den para çekmeye çalışırken sırtından vuruldu
Kayseri’de sağanak yağış sele dönüştü
YEREL HABERLER Kayseri’de sağanak yağış sele dönüştü
Uçma güçlüğü çeken şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Uçma güçlüğü çeken şahin tedavi altına alındı
Başkan Büyükkılıç’tan çiftçilere dev destek
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan çiftçilere dev destek
Başkan Büyükkılıç: “Kırsalda 5 bölgede yol çalışmaları sürüyor”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Kırsalda 5 bölgede yol ...
KASKİ’den molu’ya yeni sondaj kuyusu
YEREL HABERLER KASKİ’den molu’ya yeni sondaj kuyusu
Başkan Palancıoğlu üniversite tercihi yapacak öğrencilere seslendi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu üniversite tercihi yapacak ...
Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe ...
Rektör Karamustafa KAYMEK Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri’nde stantları ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa KAYMEK Üniversite Tercih ...
Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ın 9.’su açıldı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar “Organik pazarımız Türkiye’deki sayılı noktalardan bir tanesi”
YEREL HABERLER Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ın 9.’su açıldı Kocasinan ...
Halıları çalınan camiyi boş bırakmıyorlar Taşhan Mahallesi sakinlerinden Abdullah Özdemir: “Halılar çalındığından beri gece gündüz camideyim”
YEREL HABERLER Halıları çalınan camiyi boş bırakmıyorlar Taşhan ...
Bahçelievler'de 196 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bahçelievler'de 196 göçmen yakalandı
Sporcu Fabrikası yaz spor etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Sporcu Fabrikası yaz spor etkinlikleri sürüyor
'Virüs bulaştıkça süper mutanta dönüşebiliyor'
YEREL HABERLER 'Virüs bulaştıkça süper mutanta dönüşebiliyor'
Demiryollarından kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Demiryollarından kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı
Demiryolundan kablo çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Demiryolundan kablo çalan 3 kişi yakalandı
Mustafa Sarıgül: 'Ülke yansın, biz acele iktidar olalım' diyen parti olamayız
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: 'Ülke yansın, biz acele iktidar ...