Engelsiz Yaşam Merkezi'ne 5 milyon TL'lik yeni araç desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Engelliler Günü’nde hizmete açılan ve engelleri ortadan kaldıran Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ne 5 milyon TL değerinde 8 araçlık destekte bulundu.

Engelli bireylere en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarına devam eden Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ne katkılarını sürdürüyor. Engelli bireylerin güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlayacak olan 8 araçlık yeni araç filosunu hizmete kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve araç firma yetkililerinin bulunduğu anahtar teslim töreninde, engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere araçları hizmete sunduklarını belirtti. Araç anahtar teslim töreninde konuşan Büyükkılıç, insanlara hizmet için koşturduklarını ifade ederek şunları kaydetti;

“Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni araçlarımızla, filomuzu yeniledik ve koşullara uygun şekilde yavrularımıza engel oluşturmadan onları hem taşıyacak hem hizmet verecek bir yaklaşım içerisinde bu araçları hizmete sunmuş oluyoruz. Yaklaşık 5 milyon TL değerinde bir yatırım. Bir sıkıntımız yok, çok şükür. İnsanlara hizmet için koşuyoruz, koşturuyoruz. Birlikte hizmet ediyoruz. Durmak yok koşmaya devam diyoruz. Cenabı Allah kazadan beladan esirgesin, hayırlı hizmetlere vesile kılsın diyoruz.”

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