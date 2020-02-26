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Kayseri’de trafik kazası! 2 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Kayseri
İHA

Kaza, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine giden Mustafa G. (51) yönetimindeki 44 PT 241 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu.

Kazada araç sürücüsü ile beraber araçta bulunan oğlu Okan G. (25) hayatını kaybederken, Yasemin E. ve Efe G.'de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa G. ve Okan G.'nin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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