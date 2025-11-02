Kayserispor 3 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri; 12. dakikada Furkan Soyalp, 32. dakikada Denswil ve 81. dakikada Tuci kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikada Claudio Winck ile 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.
KAYSERİSPOR, LİGDEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
Galibiyetin ardından Kayserispor, ligdeki puanını 9'a yükseltti ve 15. sırada konumlandı. Mağlup taraf Kasımpaşa ise 10 puanla 13. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Kayserispor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.