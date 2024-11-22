Kayserispor-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'e verilen milli aranın ardından gözler lig maçlarına çevrildi. Milli ara öncesinde kendi evinde Sivasspor'u farklı mağlup eden sarı lacivertliler Kayserispor karşısında hata yapmak istemiyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen sporverler Kayserispor-Fenerbahçe maçının tarih ve saatini gündemine aldı. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...