Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenerek 6 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, galibiyet serisini Kayseri deplasmanında sürdürmek istiyor. Ligin ikinci haftasında Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alan Kayserispor ise yeni sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Peki Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Kayserispor-Galatasaray maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11'leri...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Yeni sezonda çıktığı ilk iki maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İlk haftadaki Beşiktaş müsabakası ertelenen, ikinci hafta Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Kayserispor ise ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Kayserispor-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri ve mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde!
KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kayserispor- Galatasaray maçı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.
KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YOK
Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, transfer süreci sebebiyle Kayseri'ye götürülmedi.
MUHTEMEL 11'LER
KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Ackah, Mendes, Jung, Mane, Opoku, Cardoso
GALATASARAY: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Yunus, Sara, Sane, Osimhen, Jakobs
KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla kanala üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://beinsports.com.tr/
SON 7 MAÇTA GOL YEMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.
"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.
KAYSERİ'DEKİ SON 4 MAÇTA EV SAHİBİ EKİP ÜSTÜN
Kayserispor, Galatasaray'ı konuk ettiği son 4 maçta rakibine üstünlük kurdu.
Kayseri temsilcisi, renktaşını ağırladığı son 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Taraftarı önünde rakibini 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda da 2-1 yenen Kayserispor, 2023-2024 sezonunda da golsüz beraberlik aldı.
İki takım arasında geçen sezon Kayseri'de yapılan maçı ise Galatasaray 5-1 kazanmıştı.