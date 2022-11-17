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Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda su seviyesi kritik notaya ulaştı

Çanakkele'de Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı alarm vermeye başladı. Baraj yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, "Bölgemizde şu anda yağış olmaması ve geç kalması nedeniyle baraj ve göletlerdeki su oranı ciddi bir şekilde azaldı" dedi.

Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda su seviyesi kritik notaya ulaştı
DHA

Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı, yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, 10 milyon metreküp su kaldı. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, "Bölgemizde şu anda yağış olmaması ve geç kalması nedeniyle baraj ve göletlerdeki su oranı ciddi bir şekilde azaldı" dedi.

Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranları azaldı. Kuraklığın en çok yaşandığı baraj, mitolojide 'Bin pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı oldu. Yağışların az olması nedeniyle 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı. Çanakkale'de merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'nda ise yaklaşık 25 milyon metreküp su kaldı.

'YÜZDE 10 SEVİYELERİNE DÜŞEN BAYRAMİÇ BARAJI BİR İŞİMİZE YARAMAZ'

Bayramiç Barajı´nın 96,5 milyon metreküp su hacmi bulunduğunu söyleyen Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, "Bayramiç Barajı büyük ve havzayı sulayan bir barajımız. Devlet Su İşleri'nden (DSİ) edindiğimiz verilere göre, şu anda doluluk oranı yüzde 10'lara düştü. 10 milyon metreküp civarında su bulunuyor. Bölgemizde şu anda yağış olmaması ve geç kalması nedeniyle baraj ve göletlerdeki su oranı ciddi bir şekilde azaldı. Beklenen yağış olmazsa yüzde 10 seviyelerine düşen Bayramiç Barajı bir işimize yaramaz" ifadelerini kullandı.

'UZUN BİR YAĞIŞ VE KIŞ SEZONUMUZ VAR'

Bölgeye tarımsal anlamda en büyük desteği veren barajlardan birinin Bayramiç Barajı olduğunu dile getiren Kaya, "Bayramiç, Ezine ve Çanakkale merkezin Batak Ovası bölgelerinde Bayramiç Barajı'ndan gelen su kullanılır. Yağmur sezonuna yeni giriyoruz. Bu barajı kullanan üreticilerimizin tedirgin olmamasını öneriyorum. Önümüzdeki günlerde uzun bir yağış ve kış sezonumuz var. Önümüzdeki günlerde oluşacak yağışlarla, mart, nisan aylarında Bayramiç Barajı'nın doluluk oranını tamamlayacağını, bu suyun önümüzdeki yıl üreticilerimizin hizmetine gireceğine inanıyorum" diye konuştu.

'ATİKHİSAR BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE 45 SEVİYELERİNE DÜŞTÜ'

Çanakkale'nin merkez ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nın doluluk seviyesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kaya, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda tarımsal sulamada da kullandığımız Atikhisar Barajı'mız var. Atikhisar Barajı da bölgemizdeki büyük barajlarından bir tanesi. Dolu olduğu zaman 54 milyon metreküp civarında su tutma kapasitesi olan bir barajımız. Şu anda doluluk oranı yüzde 45 seviyelerine düştü. Havzasında 25 milyon metreküp civarında su kaldı. Ama bugünlerde yağacak yağmurlarla su oranlarının tekrar normal seviyelere gelip, doluluk oranının mart, nisan aylarıyla beraber yine yüzde 100 seviyelerine geleceğine inanıyorum."

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