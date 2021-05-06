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Maganda Pınar'ı gözünden vurdu!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, iftar sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar (19),bu sırada sokakta oynayan Pınar Kaban´ı (13) vurdu. Saçmaların sol gözüne isabet ettiği Pınar yaşamını yitirdi. Küçük kızın yakınları sinir krizleri geçirdi

KORKUÇ! Son dakika: Erzurum'da bir maganda 13 yaşındaki Pınar'ı gözünden vurdu! - Haberler
Maganda Pınar'ı gözünden vurdu!
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DHA

Erzurum'un, merkez Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde insanı dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İftar sonrası kısa dipçik pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar (19),bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban'ı sol gözünden vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Pınar Kaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SOSYAL MEDYADA SİLAHLI FOTOĞRAFLAR

DHA'da yer alan habere göre sosyal medya hesaplarında çok sayıda silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Serdar Dündar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABAANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pınar Kaban´ın cenazesi ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Küçük kızın babaannesi Nebahat Kaban, cenazede ağıtlar yakıp, gözyaşlarına boğuldu. Pınar Kaban´ın babası İbrahim Kaban'ın cezaevinde olduğu için cenazeye katılamadığı belirtildi.

KOMŞUSU YAŞANAN DEHŞETİ ANLATTI

Aynı mahallede oturan İlhami Yıldız, "Pınar karşı binada oturuyordu, bu taraflara gelip giderdi, kızımla da gezerlerdi. Ramazan ve pandemi sebebiyle dışarı çıkamıyorduk. Evde eşimle çay içiyorduk. Patlama sesi duyduk, önce torpil zannettim. Silah patladığını bilseydim acele eder belki yetişirdim. Evden çıktım, kapıyı açtım, yerde Pınar'ı buldum.

"YETİŞİN PINAR'I VURMUŞLAR"

Pınar'ı tanıdım. Pınar, Pınar diye bağırdım, ses çıkmadı. Hemen çevredekilere seslendim. 'Yetişin Pınar'ı vurmuşlar' dedim, karşı komşu çıktı 155'i aradı, polis ve ambulans geldi.

Pınar'ı vuran Serdar'ın mahallede çok pisliği vardı. Bu çevrede ondan şikayetçi olmayan kimse yok" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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