Geçtiğimiz günlerde Türkiye üzücü bir kaza haberine uyandı. Baş Belası isimli tiyatro ekibi, Karadeniz turnesindeyken bir kaza geçirdi. Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci ölümden döndü.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten kaza sonrası kendine gelirken, Deveci'nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Peki, Sergen Deveci'nin son durumu nasıl? İşte, detaylar...