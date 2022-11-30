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Sergen Deveci'nin son durumu nasıl?

Tiyatro turnesi sırasında büyük bir kaza geçiren tiyatro ekibinde 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralananlardan biri olan Sergen Deveci'nin tedavisi sürüyor. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncunun durumu iyiye gidiyor.

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  • Kaza geçiren Sergen Deveci'nin son durumu nasıl, iyileşiyor mu? Sergen Deveci'nin tedavisi sürüyor mu, iyileşti mi?

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye üzücü bir kaza haberine uyandı. Baş Belası isimli tiyatro ekibi, Karadeniz turnesindeyken bir kaza geçirdi. Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci ölümden döndü. 

    Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten kaza sonrası kendine gelirken, Deveci'nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Peki, Sergen Deveci'nin son durumu nasıl? İşte, detaylar...
  • Kaza geçiren Sergen Deveci'nin son durumu nasıl, iyileşiyor mu? Sergen Deveci'nin tedavisi sürüyor mu, iyileşti mi?

    SERGEN DEVECİ'NİN SON DURUMU NASIL?

    Sergen Deveci, kaza sonrası ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci ameliyata alınmıştı. Ameliyattan sonra Instagram hesabında paylaım yapan oyuncu "iyiyim" sinyali verdi.
  • Kaza geçiren Sergen Deveci'nin son durumu nasıl, iyileşiyor mu? Sergen Deveci'nin tedavisi sürüyor mu, iyileşti mi?

    "SEVGİNİZİ DERİNDEN HİSSETTİM"

    Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Deveci, şunları aktardı:

    "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece.

    Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim.
  • Kaza geçiren Sergen Deveci'nin son durumu nasıl, iyileşiyor mu? Sergen Deveci'nin tedavisi sürüyor mu, iyileşti mi?

    İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin."
  • Kaza geçiren Sergen Deveci'nin son durumu nasıl, iyileşiyor mu? Sergen Deveci'nin tedavisi sürüyor mu, iyileşti mi?

    "BUNLAR SIRADAN BALONLAR DEĞİL"

    Deveci, Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Hikâye olarak paylaştığı fotoğrafta şişirilmiş balonlara dikkat çekerek şunları söyledi;

    "Bunlar sıradan balonlar değil, yen nefesimle şişirilmiş balonlar."

     Deveci'nin sağlık durumunun iyiye gittiği biliniyor.

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