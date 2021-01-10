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Kaza yapan alkollü sürücüyü yakınları kaçırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Muammer Ç., kaza yerine gelen bir yakını tarafından başka bir araçla kaçırıldı. Kaza yerine gelen yakını Ferhat O. ise sürücünün kendisi olduğunu söylese de görgü tanıkları ve gazetecilerin kazayı yapanın Muammer Ç. olduğunu söylemesiyle gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Kaza yapan alkollü sürücüyü yakınları kaçırdı
DHA

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Noyan Aydın Sokak Dağ evleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarpan 01 EIF 37 plakalı otomobildeki Satılmış S. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Satılmış S., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada kaza yerinde bulunan Ferhat O. polislere aracı kendisinin kullandığını söyledi. Polis ekiplerinin alkol kontrolü yaptığı Ferhat O. da alkol tespit edilemedi. Olay yerine gelen yaralı Satılmış S.'nin oğlu ise Muammer Ç.'yi aracına alarak hastaneye babasına bakmaya gideceğini söyledi. Muammer Ç., kazayla alakası olup olmadığını soran polislere "Hayır yok.” cevabını verdi. Muammer Ç.'nin bulunduğu otomobil kaza yerinden hızla uzaklaştı.

GAZETECİLER VE GÖRGÜ ŞAHİTLERİ GERÇEĞİ SÖYLEDİ

Görgü tanıkları ve kazayı görüntülemeye gelen gazeteciler ise otomobil sürücüsünün Muammer Ç., olduğunu polise söyledi. Bu sırada olay yerine yeniden geri gelen Satılmış S.'nin oğlu ise polisin ısrarlı soruları üzerine kaza yapanın Muammer Ç., olduğunu itiraf etti. Evinde gözaltına alınan Muammer Ç.'nin 3.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Muammer Ç. ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan şüpheliler hakkında adli işlem başlattı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de tutanak tutuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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