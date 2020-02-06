Bursa'da kaza yapan otomobil sürücüsü, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı.
Kaza, gece yarısı sıralarında Bursa- İzmir karayolu Özlüce kavşağında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Balıkesir yönünden gelen otomobil, aynı yöne giden Turan Çavuş yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Şehzade N., Eray U., Ramazan Ç. ve Nevzat K. yaralandı.
Otomobil sürücüsü, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Durumu ağır olan Nevzat K., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hurdaya dönen otomobildeki içki şişelerinin yola savrulduğu görüldü. Polis, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
TIR şoförü Turan Çavuş, kazada aracının istetme lastiğinin koptuğunu ve yaralıların yardımına koşarak durumu polis ekiplerine bildirdiğini kaydetti.
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