"Bu hayvanlar insanlarla sıklıkla iç içe yaşayamazlar. Rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra bu iki yavrumuzu doğaya, yani ait oldukları yere salacağız. Şu anda yaban hayvanlarımızın üreme mevsimi. Vatandaşlarımız doğada bir yavru gördüğünde hemen dokunmasınlar. Çünkü annesi çok uzakta değildir ve dokunduğumuzda o hayvanı tekrar sahiplenmeyecektir.