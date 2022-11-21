Kazakistan'da seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre erken cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 81,31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı.

Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına gitti.

Kazakistan'da 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre erken cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 81,31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı.

Tokayev, dün sandık çıkış anketlerinin sonuçları sonrası başkent Astana'daki seçim merkezini ziyaret etti. Burada seçmenleriyle bir araya gelen Tokayev, bu seçimleri "tarihi" olarak değerlendirdi.

Tokayev, sandık çıkış anketinin sonuçlarının açıklandığına işaret ederek, "Tabi ki seçimlerin resmi sonuçlarını bekleyeceğiz. Yine de şimdiden halkın bana ve sizlere güvendiğini söyleyebiliriz. Halkın bu güvenini haklı çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle, bugünden itibaren hepimiz işe başlamalıyız." dedi.

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