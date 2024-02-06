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        Haberler Dünya Kazakistan'ın yeni Başbakanı Bektenov oldu

        Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov oldu

        Kazakistan'da başbakanlık görevine 44 yaşındaki Oljas Bektenov getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:11
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        Kazakistan'ın yeni Başbakanı Bektenov
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        Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bektenov’un başbakan olarak atanmasına ilişkin kararı imzaladı.

        Böylece Bektenov, ülkenin yeni başbakanı oldu.

        Anayasa gereği Mecliste en çok koltuğa sahip Amanat Partisinin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Tokayev’in başbakanlığa adaylığını sunduğu Bektenov'un ismi, Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis tarafından da onaylandı.

        Tokayev, Mecliste yaptığı konuşmada, Amanat Partisinin aday gösterdiği Bektenov’u kendisinin de desteklediğini söyledi.

        Bektenov’un kamudaki derin tecrübesine işaret eden Tokayev, "Bektenov, iyi organizasyon becerilerinin yanı sıra eğitimli ve çalışkandır, dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmak için yeterli potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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        Tokayev, dün istifa eden Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümete ilişkin ise "Hükümetin faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırılması gerektiğine ve kamuoyunun da bunu beklediğine inanıyorum. Bu nedenle Alihan İsmailov’un istifasını kabul ettim." dedi.

        BEKTENOV KİMDİR?

        Almatı'da 1980'de doğan Bektenov, Kazak Devlet Hukuk Akademisinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığının Almatı Daire Başkanlığında baş uzman oldu.

        Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Astana Valiliğinde de çeşitli görevlerde bulunan 44 yaşındaki Bektenov, Kazakistan’ın Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Başkanı olarak görev yaptı.

        Bektenov, başbakanlığa atanana kadar Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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