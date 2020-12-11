"Kazakistan Türk yatırımcıların üssü olabilir" 0:00 / 0:00

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Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 29. Yılı vesilesiyle Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbek düzenlediği basın toplantısıyla iki ülke ilişkilerini ve geçen 29 yıllık dönemi değerlendirdi.

Kazakistan'ın pandemi sürecini kontrol altına aldığını bu amaçla GSYİH’nın %8’ni ayırdığını ve Türkiye ile de yakın temas halinde olduklarını belirtti.

Yarım milyon insanın borçları silinirken 5 milyona yakın vatandaşın borçlarının yapılandırıldığını aktaran Büyükelçi Saparbek, Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Tokayev'in de Nazarbayev döneminde başlatılan politikaları devam ettirdiğini ve iç politikada önemli reformlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Halkının sesini duyan devlet anlayışının ve kurulan Toplumsal Güven Konseyi devlet vatandaş etkileşimini daha da artırdı. 10 Haziran’da yapacağımız Parlamento seçimleri ülkedeki bu reform sürecinin yeni bir halkası olacaktır" dedi

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin salgına rağmen devam ettirmeyi başardıklarını belirten Saparbek, şu kısa sürede bile ülkelerinde 60’tan fazla Türk şirketinin kurulduğunu belirtti.

Türkiye’deki iş insanlarını Kazakistan'a davet eden Büyükelçi Saparbek tedarik zincirlerinin büyük önem kazandığı bu dönemde Kazakistan’ın Türk yatırımların üssü olabileceğini ifade etti.

Büyükelçi Saparbek şunları kaydetti: "İkili ilişkilerimiz her alanda olduğu gibi Askeri anlamda da devam ediyor. ASELSAN’ın Kazakistan’da yatırımları var. İha ve sihalar konusunda da cazip teklifler olursa değerlendirmeye almaya hazırız. Ülkemizin Türk Keneşi çerçevesindeki desteği üst düzeyde sürmektedir.”