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KDV indirimi yapılan ürünler listesi: KDV indirimi hangi ürünlere gelecek?

KDV indirimi müjdesi, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Konunun gündeme gelmesiyle birlikte binlerce vatandaş “KDV indirimi ne zaman başlayacak, hangi ürünlere gelecek?” sorularına yanıt aradı. İşte, konuyla ilgili tüm merak edilenler…

  • 01
    KDV indirimi yapılan ürünler listesi: 2022 KDV indirimi hangi ürünlere gelecek, ne zaman uygulanmaya başlayacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini açıkladı. Fahiş fiyatlara karşı olarak uygulanacak KDV indiriminin hangi ürünlere geleceği ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte, KDV indirimi olacak ürünler…
  • 02
    KDV indirimi yapılan ürünler listesi: 2022 KDV indirimi hangi ürünlere gelecek, ne zaman uygulanmaya başlayacak?

    KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ ÜRÜNLERE GELECEK?

    Hazine ve Maliye Bakanlığının, ilgili sivil toplum kuruluşları ve sektörlerle istişare içinde bu düzenlemeyi hazırladığını söyleyen Erdoğan KDV indirimi gelecek ürünleri açıkladı. Gıda, temizlik ürünleri, işletmeler, konutlar, sağlık ve tarım sektörü gibi birçok alanda uygulanacak olan KDV indirimi ay başından itibaren yürürlülüğe girecek.
  • 03
    KDV indirimi yapılan ürünler listesi: 2022 KDV indirimi hangi ürünlere gelecek, ne zaman uygulanmaya başlayacak?

    GIDA’DA KDV İNDİRİMİ

    Cumhurbaşknaı Erdoğan: "Yürütülen çalışma aynı zamanda vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme kararlılığımızın ve enflasyonla mücadele programımızın da bir parçasıdır. İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını, üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Bu indirim 14 Şubat'tan itibaren et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates, tahıl gibi pek çok üründe bilfiil uygulanmaya başlanmıştır. Ardından meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini 1 Mart'tan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik.
  • 04
    KDV indirimi yapılan ürünler listesi: 2022 KDV indirimi hangi ürünlere gelecek, ne zaman uygulanmaya başlayacak?

    BEBEK BEZİ VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

    Şimdi de temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.
  • 05
    KDV indirimi yapılan ürünler listesi: 2022 KDV indirimi hangi ürünlere gelecek, ne zaman uygulanmaya başlayacak?

    İŞLETME VE OTELLERE KDV İNDİRİMİ 

    Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, 3 yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranını yüzde 8'e indirmiş oluyoruz."
  • 06
    KDV indirimi yapılan ürünler listesi: 2022 KDV indirimi hangi ürünlere gelecek, ne zaman uygulanmaya başlayacak?

    150 METREKARE ALTINDAKİ KONUTLAR

    Erdoğan, bir diğer çalışmalarının "konut ve arsalarda KDV sadeleştirmesi" olduğunu söyleyerek, "Buna göre, satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak. Yani net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazilerin KDV oranını da yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz." bilgilerini paylaştı.
  • 07
    KDV indirimi yapılan ürünler listesi: 2022 KDV indirimi hangi ürünlere gelecek, ne zaman uygulanmaya başlayacak?

    İHRACATÇILARA YÖNELİK DÜZENLEME

    Bir diğer düzenlemenin de ihracatçılara yönelik olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyor, turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.
  • 08
    KDV indirimi yapılan ürünler listesi: 2022 KDV indirimi hangi ürünlere gelecek, ne zaman uygulanmaya başlayacak?

    SAĞLIKTA KDV İNDİRİMİ

    Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz. 
  • 09
    KDV indirimi yapılan ürünler listesi: 2022 KDV indirimi hangi ürünlere gelecek, ne zaman uygulanmaya başlayacak?

    TARIM SEKTÖRÜNDE YENİLİK

    Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV'yi yüzde 1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi de yüzde 8'e indiriyoruz. 
  • 10
    KDV indirimi yapılan ürünler listesi: 2022 KDV indirimi hangi ürünlere gelecek, ne zaman uygulanmaya başlayacak?

    YAT, KOTRA SATIŞLARINDA KDV YÜKSELİYOR

    Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve iş yerlerindeki istisna süresini 1 yıldan 3 yıla çıkartıyoruz. 

    Oto galericilerinin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz.

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