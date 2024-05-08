KDV oranları artıyor mu? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
Son günlerde sosyal medyada sıklıkla yer alan KDV oranlarında artış olacağına dair söylentilere Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Kanunlara göre; işletmeler yüzde 1, 10 ve 20 olmak üzere farklı şekilde vergilendiriliyor. Peki, KDV oranları artıyor mu? İşte, detaylar...
Sosyal medyada yer alan KDV oranlarında artış olacak iddası üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, KDV tebliğ düzenlemesi yapıldığını ve vergi konusunda kayıt dışılık ile mücadele edileceği bildirildi. Peki, KDV oranları artıyor mu? İşte, detaylar...
KDV ORANI ARTIYOR MU?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'halihazırda KDV oranlarında artış yapılmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığı' belirtildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı;
"Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek birçok kez genel KDV oranında artış olmayacağını ifade etmiş, ancak, indirim, istisna ve muafiyetlerin gözden geçirileceğini, etkin olmayanların kaldırılacağını, kayıt dışılıkla mücadelede suistimale açık, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet veren alanların yeniden düzenleneceğini belirtmiştir."
KDV TEBLİĞ DÜZENLEMESİ ARTIŞ ANLAMINA GELMEZ
Bakanlık, KDV oranlarında bir değişikliğe gidilmediğini ancak KDV tebliğ düzenlemesi yapıldığını ifade etti. Açıklamada, "Tebliğ ile KDV oran artışı yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla Tebliğ ile herhangi bir oran artışı yapılmamıştır." bilgisine yer verildi.
KDV TEBLİĞ DÜZENLEMESİ NEDİR?
Hükümet, KDV oranlarını istismar eden, vergisini doğru oranda vermeyen işletmelere alanların yeniden düzenleneceğini ifade etti.
Kanuna göre üç farklı KDV oranı bulunuyor;
-Temel gıda maddelerinden yüzde 1 oranında KDV,
-Yeme-içme, sağlık, eğitim, tekstil, konaklama gibi bazı mal ve hizmetleri için yüzde 10 KDV,
- İki kategoriye girmeyen sektörler için de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.
Ancak son zamanlarda işletmelerin vergiden kaçmak için verdikleri hizmeti doğru KDV'lendirmediği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kayıt dışılık ile mücadele etmek için harekete geçiyor.