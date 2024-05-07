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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağ-Kur ve EYT Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri yakından takip ediliyor. Geçen sene 2 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi bu yıl 3 bin TL'ye yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasının ardından "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu da yanıt bulacak. İşte, SSK, Bağ-Kur ve EYT 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 09:04 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:04
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        1

        Kurban Bayramı'na artık kısa bir süre kalması sebebiyle emekli ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bu sene 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 15 milyon emekliye ikramiye verilecek. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte, konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

        2

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödendi.

        Bu bilgiler ışığında bu sene 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı'nın ikramiyelerinin 10 Haziran’dan önce hesaplara aktarılması bekleniyor.

        Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

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        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

        Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

        4

        BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

        SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        5

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

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