Keban’da Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - ELAZIĞ

AA

Keban İlçesinde İlçe Müftülüğü tarafından yapılan organize ile İlçede Cemaatle buluşma öncesi tüm cami bahçesi ve alanlarında, Vatandaşın alması gereken önlemler ve sosyal mesafe kuralları namazdan önce alındı.Keban İlçesinde, Müftülük tarafından belirlenen Cami bahçesi ve alanlarda, Keban Fırat Mahallesi, Değirmenbaşı Mahallesi, Kallar Mahallesi sakinleri ve Bahçeleri olmayan Yusuf Ziya paşa, Fırat, Değirmenbaşı ve Emre Cami Cemaati, Fırat mahallesinde bulunan Musa Coşkun Ortaokulu Bahçesi alanında, Baraj Mahallesi sakinleri ve Baraj Cami Cemaati ise Baraj cami bahçesinde ve Köylerde sosyal mesafeli Cuma namazlarını kıldılar.