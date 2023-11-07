Kedi sevgisi müteahhitlerin tekliflerine 'dur' dedirtti

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Arsamızın geriye dönük 20 yıllık parasal değerini hesaplıyorlar ama burayı betonlaştırmayacağız. Bize bu mutluluk yetiyor, hiçbir maddi karşılık bize bunu veremez" dedi.

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Şehrin merkezinde adeta köy hayatı yaşadıklarını belirten Çolakoğlu kedilerle aile gibi olduklarını ifade etti. Çolakoğlu şöyle devam etti: